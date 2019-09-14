Россияне оценили новый Changan CS75: Первый «китаец» после Haval F7, который вызывает интерес

Сегодня, 06:00

Китайский кроссовер продолжает завоевывать новых поклонников.

Обзорщики с канала «Простое мнение» взяли на тест-драйв новый Changan CS75 и с ходу сравнили его «внешность» с дизайном Skoda Kodiaq, заявив, что в профиль их можно даже перепутать. Далее они осмотрели багажник, похвалили его за продуманную эргономику, чехол для полноразмерной «запаски», удобную полку и довольно вместительный объем с учетом сложенных задних сидений. Похвалы удостоился и просторный задний ряд, и удобное водительское кресло, целый набор из 10 подушек безопасности, стильная и понятная «приборка».

В итоге обзорщики решили испытать полноприводный CS75 во время езды, выехав на нем на проселочную дорогу. «Китаец» довольно мягко преодолевал дорожные неровности и кочки, забрался на горку и диагональное вывешивание прошел, хотя не с первой попытки. «Хочу себе Чанган, но пока нет денег», – сообщил один из блогеров.

Обзорщики пришли к выводу, что китайцы выбрали верную тактику, по ценнику от 1,3 до 1,5 млн рублей предлагая покупателям автомобили с тем набором функций и опций, за которые европейские производители просят от 2 миллионов рублей и выше.

Пользователи сети тоже обсудили новый Changan CS75 в комментариях – причем большинству кроссовер понравился. В сети хвалят экстерьер, салон и «приборку» автомобиля, добавляя, что это первый «китаец» после Haval F7, который вызывает интерес.

«Еще 10 лет – и мы все будем ездить на китайцах», – заявил второй автолюбитель. Другой с ним согласился, заметив, что «китайцы молодцы, не идут вперед, а летят». Он рассказал, что у них уже есть такие автомобили, которые рядовому россиянину даже не снились, просто к нам их никогда не привезут, и при этом китайцы умудряются выпускать достойные машины для экспорта на мировой рынок, как раз вроде Changan.

Следующий подписчик тоже встал на защиту Changan CS75, сообщив, что его впервые представили в 2013 году, а «Кодиак», с которым его сравнили обзорщики, намекая на «украденный дизайн», появился аж в 2016-м. Еще один пользователь сравнил кроссовер с Lifan X60: «Джеки Чан 75 намного брутальнее Лифана, классная тачка за свои деньги».

Но нашлись и те, кому Changan CS75 не понравился категорически. «Нет, уж лучше Аркана», «Выглядит морально устаревшим», «Был бы кузов хороший и запчасти доступные», – пишут комментаторы. А кто-то заявил, что «китаец» хорошо себя показывает на бездорожье, но на дороге на нем просто страшно ездить из-за кренов в поворотах, турбоям и «тупого» «автомата».