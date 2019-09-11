Volkswagen презентовала новый серийный электрический кроссовер ID.4

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Автолюбители из США будут в восторге от новинки, уверены эксперты.

Накануне стало известно, что уже весной 2020 года Volkswagen планирует выпустить свой новый серийный электрический кроссовер ID.4. который компания презентовала накануне. Основой для новинки послужил ранее выпущенный кроссоверный концепт I.D. Crozz. Что касается продаж за пределами Европы, то они назначены на осень 2020 года.

Эксперты удивлены и одновременно с тем уверены, что немецкая компания решила активно покорить рынок электромобилей, подтверждением тому стал недавно анонсированный 5-дверный электрохэтчбек ID.3 на автосалоне во Франкфурте. По словам разработчиков, команда инженеров Volkswagen не спит и активно работает над созданием новой модели электрокроссовера. Среди автомобильных экспертов прошёл слух, что немецкая новинка придётся по вкусу не всем, а только автолюбителям из США.

На днях в Сеть попали «шпионские» фотографии прототипа электрического кроссовера. Также эксперты уверены, что отличие от предыдущей версии будет заключаться в традиционном интерьере и экстерьере. Проанализировав фото, эксперты отметили, что автомобиль выглядит не так «пышно», как его предшественник. Вместо он этого он имеет более наклонный вид, а иловой агрегат представит из себя двухмоторную компоновку мощностью около 300 л. с.