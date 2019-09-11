Обновлённый седан Mazda 3 появится в России к середине осени

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60 % любителей классических форм жду выхода Mazda 3 на российском рынке.

Накануне стала известна дата выхода нового, обновлённого седана Mazda 3. Представители компании решили, что автомобиль появится на рынке страны уже к середине осени, а если быть точнее, то 1 октября 2019 года.

Mazda 3 станет первооткрывателем седьмого поколения автомобилей Mazda, а сама модель была создана на основе новой архитектуры SKYACTIV–VEHICLE. Данная технология позволяет достичь максимальную связь между водителем и автомобилем.

Инженеры компании постарались и добавили в Mazda 3 двигатель линейки SKYACTIV-G объёмом 1,5 литра и мощностью 120 л.с, отвечающий всем законам термодинамики. Это революционный серийный мотор с значением степени сжатия в 14:1, что до этого было свойственно только спорт-карам. Также известно, что данный двигатель будет работать в паре с автоматической коробкой передач, а сама новинка оснащена системой G-Vectoring Control Plus, получившей улучшения для работы в экстремальных условиях передвижения.

Российская версия седана Mazda 3 в комплектации Active включает в себя ряд полезных функций: двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, 8,8-дюймовый многофункциональный TFT-дисплей мультимедийной системы с CarPlay и Android Auto, проекционный экран на лобовое стекло и светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар.

По словам представителей Mazda в России, обновлённый седан Mazda 3 нацелен на любителей классических форм, а это 60 % всей аудитории.