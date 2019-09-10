«АвтоВАЗ» протестировал спортивный универсал LADA Vesta SW Sport на своём полигоне

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Шпионы не дремлют и на этот раз их добычей стала коллекция фото с универсалом LADA Vesta SW с приставкой «Sport».

Накануне «АвтоВАЗ» решил в очередной раз протестировать спортивный универсал LADA Vesta SW Sport на своём полигоне в селе Сосновка. Производитель заключил новинку в кузов универсала с целью остаться незамеченным для шпионов. Однако, план провалился и в Сеть просочились снимки сразу двух LADA Vesta SW Sport.

По версии экспертов, спортивную новинку выдал заниженный дорожный просвет и две трубы выхлопной системы, установленные до этого на спорт-седане Vesta Sport. По словам разработчиков, новинка получит: спортивный обвес, придающий максимум устойчивости на дороге; рельефное тело с контрастной окраской; спортивный интерьер салона и специальные настройки двигателя и трансмиссии

Также экспертам удалось рассмотреть на шпионских снимках большие колесные диски. Они уверены, под капотом спортивного универсала LADA Vesta SW Sport, разработчики спрятали 1,8-литровый мотор мощность 145 л. с., который приводит в движение седан «Веста». Если же говорить о различиях перечисленных моделей, то они минимальные — это тип кузова.

Предварительная цена новинки остаётся в секрете. Однако, автоэксперты обнаружили, что не так давно выпущенный седан LADA Vesta Sport, стал самой дорогостоящей моделью в истории бренда LADA. Более того, дилеры предлагают приобрести автомобиль лишь в одном варианте комплектации Luxe с дополнительным пакетом Multimedia. Его цена варьируется от 1 021 900 до 1 057 900 рублей.