Блогер о малоизвестном «косяке» УАЗ «Патриот» с АКПП: «Хотели как лучше, а получилось как всегда»

Сегодня, 11:40

По словам опытного «уазовода», от многих автолюбителей ускользнула занятная деталь.

В рамках пробега по городам России, обзорщику Павлу Кабанову удалось прокатиться на обновленному УАЗ «Патриот» с заводской автоматической коробкой передач, и как оказалось, блогер стал едва ли не единственным, кто заметил один малоизвестный «косяк» отечественного бестселлера.

Ещё пару лет назад на одной из выставок, рассматривая новую КПП, которая тогда должна была предназначаться для «Газели» NEXT, водитель заметил, что она оснащена переходной плитой между автоматической коробкой и раздаточной коробкой, прямо на их стыке. И на УАЗ «Патриот» 2019, как оказалось, она никуда не делась, что по мнению автолюбителя смело можно называть большой недоработкой.

Чтобы сделать вывод о том, как будет работать УАЗ «Патриот» с такой конструкцией, блогер рассказал о некоторых индийских моделях внедорожников с полным приводом, которые точно также агрегируют с АКПП и местной раздаткой. Таких автомобилей в Индии было несколько, но все они, по тем или иным причинам, не подошли для корректного сравнения, и автор видео заявил, что ни о какой стабильной работе «Патрика» тут речи быть не может.

Водитель предполагает, что корпус данной конструкции не может быть максимально прочным, поскольку никаких испытаний на других моделях на самом деле не проводилось, а на официальный запрос в адрес Ульяновского автомобильного завода по поводу того, почему новая АКПП будет сочетаться лишь с индийской раздаточной коробкой, ответа получено не было, из чего блогер и сделал вывод, что такой вот «косяк», который проявит себя далеко не сразу, усердно замалчивается.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда. Это могла быть возможная подготовка к новой раздатке фуллтайм, но я в этом сильно сомневаюсь. Лишнее место для утечек масла», – подвел итог удивленный водитель УАЗ «Патриот».