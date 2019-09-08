Обзорщик рассказал, что сломалось в Geely Atlas за год: «Болячек реально нет»

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Водитель расстался со своим «китайцем», расхвалив напоследок его надежность.

По словам обзорщика с канала Dizzlike Channel, он почти год провёл за рулём Geely Atlas, и только сейчас, после того как решено было сменить машину, купив новый Haval F7, решено было рассказать, что сломалось в автомобиле за это время.

Эксперт сразу уточнил, что за год особых претензий к автомобилю у него не возникло. Выбор в пользу «Атласа» с 2,4-литровым мотором был сделан не зря, поскольку 1,8-литровый турбодвигатель с обещанными 184 лошадиными силами на деле же выдавал не более 150 «кобыл»: «С турбомотором Атлас не впечатлял от слова совсем, а вот фары, что светодиодные, что галогеновые, светят крайне плохо».

К плюсам Geely Atlas блогер относит задний привод с преднатягом, который у него всю зиму «пахал как пчёлка», позволяя водителю чувствовать себя «полнейшим доминатором». Помимо этого, похвалить захотелось подвеску: она показалась водителю более удачной, чем даже у Renault Logan или Duster: «Летите, как на ковре-самолёте».

Но за такой комфорт приходится платить управляемостью – рулёжка у Geely Atlas очень слабая, а повышенный крен особенно проявляется на высоких скоростях. Ещё одна слабая точка «китайца» заключается в расположении бензобака. Из-за особенностей подвески, водитель рекомендует ставить на бак дополнительную защиту, чтобы ненароком не повредить его при проезде особо неровных участков дороги.

В целом, у Geely Atlas за год появились сколы, мотор едет слабо, не на заявленную мощность, но водитель не жалеет о том, что купил его себе в своё время: «Болячек у него реально нет, а мелкие косяки – действительно мелкие, берите и не слушайте диванных критиков».