«Уазовод» рассказал о состоянии УАЗ «Патриот» с 40 000 км пробега: «2 года? Пустяки!»

Сегодня, 10:00

Как оказалось, «Патрик» иногда может радовать своей надежностью.

Автолюбитель объяснил, что за два года ему пришлось поменять тормозные колодки на своём внедорожнике, но для пробега в 40 000 км – это вполне нормальный показатель. Помимо этого, на УАЗ «Патриот» по кругу «играет» пластик, но тут уже, считает водитель, проблема конкретно его авто, ведь на других «Патриотах» такой проблемы он не замечал.

На своём канале, посвященном эксплуатации УАЗ «Патриот», блогер рассказал, что в целом отечественный внедорожник его лишь радует. Проходимость – выше всяких похвал, куда лучше как «Нивы», так и бюджетных иностранных кроссоверов, да и управляемость в целом не так уж и плоха.

Естественно, есть некоторые недочёты по кузову, но ничего критичного: сколы, царапины и «жучки» – норма, как для автомобиля, который стабильно эксплуатировался в столь трудных условиях, при этом за 2 года УАЗ «Патриот» не обзавёлся ржавчиной или хотя бы намёками на неё. Тут уже сказалась дополнительная обработка «антикором», которую «уазовод» произвёл практически сразу после покупки.

Если говорить о более-менее значимых проблемах, то водитель может отметить лишь «косяк» дверцы багажного отделения. В какой-то момент она просто перестала закрываться и открываться нормально, но поездка к официальному дилеру быстро исправила ситуацию.