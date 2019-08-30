Стартовал предзаказ на УАЗ «Патриот» с АКПП

Сегодня, 18:32

Производитель и официальные дилеры объявили о возможности для российских автолюбителей «собрать» свой УАЗ «Патриот» в одной из 4 комплектаций.

По официальным данным УАЗа, производство внедорожников УАЗ «Патриот» с 6-ступенчатой гидротрансформаторной АКПП PUNCH Powerglide Strasbourg (Франция) начнется уже 1 сентября 2019 года. При этом уже все желающие могут сделать заказ на изготовление «Патриота» с желаемым набором доступных опций (выбрать и заказать можно на официальном сайте производителя или через официального дилера).

Всего будет доступно 4 комплектации: Оптимум, Премиум, Статус и лимитированная серия Edition I (всего 300 экземпляров). Самый «дешевый» «Патриот» в комплектации «Оптимум» обойдется российскому автолюбителю в 1 млн 34 тысяч рублей. Стоимость авто будет расти в зависимости от выбранных дополнительных опций.

Однако представители УАЗа уверяют, что даже в самой «базе» можно рассчитывать на 2 «эйрбега», ABS с электронным распределением тормозных усилий, кондиционер, дополнительный отопитель салона, подогрев зеркал и охлаждаемый перчаточный ящик.

Базовый вариант комплектации «Премиум» будет «поставлен» на легкосплавные диски, оснащен системой курсовой устойчивости и помощи водителю на подъеме, «атермалкой» окон, подогревом лобового стекла, круиз-контролем, подогревов всех сидений и мультируля, современной мультимедиа-системой с широким сенсорным дисплеем со встроенным навигатором.

УАЗ «Патриот» в комплектации «Статус» порадует кожаной обивкой салона, наличием откидного подлокотника с подстаканниками на заднем сидении, передними и задними парктрониками и камерой заднего вида с динамической разметкой. Также авто будет «поставлено» на эксклюзивного дизайна диски R18.

Флагманский вариант Edition I будет отличать уникальный цвет кузова «Серый Титан», а также эксклюзивные передние кресла, отделанные перфорированной или тесненной кожей, и некоторые отличительные декоративные элементы с названием серии.

«Автомат», которым оборудуются новые «Патриоты», позиционируется как высоконадежный узел с огромным запасом прочности и пиком по крутящему моменту до 500 Нм, а по мощности до 320 Нм. Также производитель обещает и 2-литровое снижение расхода топлива нового УАЗ «Патриот» с АКПП по сравнению с аналогом на «механике».