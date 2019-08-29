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Новинка уже доступна под заказ в России, ее минимальная стоимость составляет 6,9 млн рублей.

Немцы представили обновленный кроссовер Porsche Macan Turbo 2020 модельного года. Автомобиль оснастили агрегатом 2.9 V6 на 435 л.с. Таким же двигателем комплектуются Panamera и Cayenne.

Визуальная составляющая обновленного Porsche Macan Turbo практически не изменилась. Машина получила сдвоенные выхлопные патрубки, искусственный задний диффузор и новый спойлер на корме.

Уточним, что новый двигатель в Porsche Macan Turbo вытеснил агрегат 3.6 с двумя турбинами. Примечательно, что на Panamera и Cayenne мощность агрегата 2.9 составляла 348 л.с., и для обновленного кроссовера его форсировали. Двигатель работает в паре с 7-РКПП PDK, передающей крутящий момент на обе оси.

Первую «сотню» обновленный Porsche Macan Turbo набирает за 4,3 с. С мотором 3.6 кроссовер разгонялся до 100 км/ч за 4,6 с. Порог скорости кроссовера обозначен на 270 км/ч.

Для новинки предусмотрены два типа тормозной системы. По умолчанию обновленный Porsche Macan Turbo оснащается «зеркальными» тормозами с покрытием из карбида вольфрама. Такое покрытие защищает тормозные диски от коррозии. Кроме того, они выбрасывают в атмосферу на 90% меньше продуктов износа. Опционально для кроссовера доступны композитные керамические тормоза с регулируемой пневматической подвеской.

В салоне новинки установлены передние спортивные кресла с электрорегулировками на 18 позиций. Фронтальная панель и потолок отделаны алькантарой. В машине устанавливается ГУ с тачскрином на 10,9 дюйма, воспроизводящая звук через премиальную акустическую систему Bose на 14 динамиков.