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Автомобиль в формате семиместного кросс-вэна пополнил рынок Индии, новинка уже есть у дилеров.

Французы сообщили, что новый Renault Triber отправился в продажу. Кросс-вэн во многом схож с Datsun Cross, который полюбился азиатским автомобилистам. При этом, у новинки расстояние между осями составляет 2636 мм, что на 186 мм больше, чему у «Датсуна». Кроме того, «француз» шире «япошки» почти на 100 мм.

За счет увеличения габаритов, кросс-вэн Renault Triber комфортнее соплатформенного Datsun Cross. Также новинка получила вместительный багажник, объем которого при сложенном третьем ряде кресел составляет 625 л.

Яркая внешняя составляющая Renault Triber обязана текущему фирменному стилю французской марки, а потому в «Трайбере» узнаются привычные «Логан», «Колеос» и даже «Аркана». Новинку нельзя считать внедорожником, но клиренс ее завышен, а еще она получила пластиковый обвес.

Силовую линейку Renault Triber в Индии представляет единственный бензиновый агрегат 1.0 на 3 цилиндра. Его мощность составляет 73 л.с. Агрегат работает в паре с 5-МКПП или РКПП, передающими крутящий момент на переднюю ось.

Будет ли расширена география Renault Triber за пределы Индии, пока не сообщается. В Стране пряностей, в пересчете на российскую валюту, стоимость кросс-вэна составляет от 457 000 рублей.