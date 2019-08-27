Эксперты составили ТОП-5 новых кроссоверов, которые скоро выйдут на рынок РФ

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Осень 2019 года обещает быть щедрой на новинки российского рынка кроссоверов. Эксперты назвали ТОП-5 наиболее многообещающих вариантов, которые уже хорошо зарекомендовали себя в других странах.

В том, что до России многие автоновинки «доезжают» позже, чем, попадают на рынки других стран, есть свое преимущество: в ожидании можно получше присмотреться к автомобилям и познакомиться с отзывами и мнениями экспертов. Грядущая осень-2019 обещает быть щедрой, а эксперты назвали 5 самых перспективных и интересных новинок для России среди внедорожников.

Skoda Karog. Кроссовер, известный европейским автолюбителям с 2017 года и заменивший Yeti, к концу осени 2019 года должен «добраться» и до России. «Кодиака» для российских автомобилистов, в последние годы горячо полюбивших машины SUV-класса, мало. Поэтому чехи «разбавят» ассортимент «Шкодой Карог», которая уже начинает собираться на заводе в Нижнем Новгороде. Заявлений о стоимости пока не поступало.

Opel Grandland X. Кроссовер был презентован во Франкфурте 2 года назад, но к концу 2019 года должен поступить в продажу в России. Вопрос с локальной сборкой пока остается открытым, поэтому первые партии машин будут поставляться из Германии, что в некоторых моментах повлияет на более высокое качество и более высокую цену – от 1,89 млн до 2,27 млн рублей.

Haval F7X. Долгожданная купеобразная вариация китайского бестселлера Haval F7, которая совместит в себе все преимущества «классического» кроссовера F7 со «спортивностью» и легкой «агрессией» купе.

Dongfeng AX4. Это стильный, с заметным «в толпе» самобытным дизайном переднеприводный молодежный кроссовер сегмента B, который китайцы уже показали в 2018 году на московском автосалоне, однако к поставкам в Россию «созрели» только сейчас. Начать продажи планируется до начала 2020 года.

BMW X6 3rd gen. Обновленный кроссовер получил новую зауженную головную оптику, новую решетку радиатора с фирменной подсветкой, и панорамную крышу, а его продажи по плану начнутся поздней осенью 2019 года. Однако цена впечатляет – от 5,4 млн до 6,7 млн рублей.