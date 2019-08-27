Блогер о новом Palisade: «Почти 50 тысяч за Hyundai, и это выгодное предложение»:

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Hyundai уверенно выводит в свет новый люксовый SUV в качестве премиального, но доступного семейного автомобиля.

Трехрядный, 6-местный, с полноценно комфортабельным кожаным салоном и уймой опций, в числе которых не только модные, но уже привычные, но и совершенно инновационные и пока редкие, а также в солидном кузове, - таким представляется новинка от южнокорейской компании Hyundai – Hyundai Palisade 2020 модельного года. О новом семейном премиальном внедорожнике рассказал блогер YouTube-канала «Doug DeMuro Русская Версия», назвав предложение «настоящей халявой».

Вместе с тем, «халява» стоит ни много ни мало – 48 тысяч долларов, и для американского рынка комплектуется 3,8-литровым агрегатом на 290 «лошадей», что намекает на то, что «кушает» машина немало. Тем не менее, блогер уверен: «Да, это почти 50 тысяч за Hyundai, и это выгодное предложение», ведь по такой цене получаешь действительно премиальную машину для всей семьи, на ступеньку выше по комфортабельности и укомплектованности, чем KIA Telluride. Новый Hyundai Palisade составит серьезную конкуренцию таким «монстрам» как Toyota Highlander, Ford Explorer, Honda Pilot и Mazda CX-9.

Все 6 сидений полноценные, на всех 3 рядах предусмотрен двухзонный климат-контроль. Водитель может по желанию регулировать громкость отдельных групп динамиков. Также, помимо системы контроля слепых зон и адаптивного круиз-контроля, авто имеет функция включения камер, встроенных в поворотники, что очень удобно при перестроении.

Чтобы водитель не отвлекался от дороги во время общения с пассажирами дальнего ряда, предусмотрена опция Driver Talk, которая передает голос водителя на динамики на заднем ряду – не нужно повышать голос и оборачиваться.

Весьма приятным дополнением к электроподогреву является охлаждение руля и кресел, особенно в летний зной.

Многие российские автолюбители заинтересовались: «Должен был приехать к нам еще в начале лета, отложили на год. Пришлось брать Соренту», «Я влюбился», «Шикарный», «Ну очень семейный автомобиль». Однако есть и те, кто иронизирует по поводу такого обилия электроники и контроля: «В России отряд непристегнутых пассажиров на панели приборов будет раздражать, потому что у нас на задних сиденьях никто не пристегивается», «Красная армия воинов ремней безопасности».