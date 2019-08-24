Автоэксперт рассказал о «фишках», доступных в обновленной Mazda CX-5

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Данная модель является самой востребованной в России, среди производимых компанией Mazda.

Эксперт рассказал, за счет чего Mazda CX-5 пользуется своей популярностью и поделился некоторыми «фишками», доступными в обновленной версии. Обзор кроссовера представлен на YouTube-канале «Авто.ру».

В обновленной CX-5 доступна совершенно новая комплектация, стоимость которой составляет 2,6 млн. рублей. Помимо переработанного интерьера, основные изменения коснулись салона автомобиля. Приборная панель была заменена на новую также, как и блок управления климат-контролем. Сидения кроссовера обшиты натуральной кожей, что придает экстерьеру премиальности. Просматриваются декоративные деревянные вставки.

Длинна кузова была немного увеличена, за счет чего Mazda CX-5 стала еще более вместительной. Отмечается большая функциональность в виде обновленной мультимедийной системы с 7-дюймовым сенсорным экраном, дополнительных USB-разъемов, кругового обзора, вентиляции и электропривода кресел, и других опций. По словам автоэксперта, кроссовер в максимальной комплектации вполне походит на автомобиль премиум класса.

Отвечая на вопрос, стоит ли покупать автомобиль за такую цену, эксперт отвечает, что стоит просмотреть «одноклассников». Но, если решили приобрести Mazda CX-5, то она точно не разочарует.