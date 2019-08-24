Блогер рассказал о ВАЗ-2114 за 20 000 рублей: «Без слёз на неё не взглянешь»

Сегодня, 17:02

Автомобилист оценил её состояние как «страшнее ядерной войны».

Именно поэтому, судя по всему, обзор для канала «Горбунов» снимался в ночное время. Обзорщик купил себе ВАЗ-2114, сторговавшись до 20 000 рублей, причём прошлый владелец хотел даже больше, мотивируя это тем, что с такой машиной жалко расставаться за такие деньги.

«Без слёз на неё, конечно, не взглянешь», – рассказывает автомобилист, объясняя, что во время осмотра дешевой «четырки» его не покидало ощущение, словно его хотят обмануть – ржавые пятна со всех сторон, помимо днища, с которым удачно сочетались сквозные дыры в порогах и гнилые колесные арки.

Всё намекало автору видео о том, что эта ВАЗ-2114 доставит ему немало «приятных» часов, если он захочет привести её в приличный вид. По салону тут и там были разбросаны запчасти, замка на багажнике не было вовсе, тормоза «убиты» просто в ноль, масло отсутствовало, причём блогеру казалось, что в последний раз его туда заливали ещё на заводе – настолько засохшим выглядел бак.

Но, как для таких повреждений, ВАЗ-2114 очень даже бодро заводился, и умудрялся ехать так, чтобы по пути от него не отваливались запчасти – данный факт порадовал водителя сильнее всего, ведь ему нужна была машина на каждый день, в которой он мог бы спокойно ездить на работу и обратно, не особо заморачиваясь с ей обслуживанием.

«Она, конечно, страшнее ядерной войны, но что вы хотели за 20 000 рублей? Даже велосипед нормальный стоит дороже, а тут – четырка!», – оптимистично заявил новоявленный владелец ВАЗ-2114.