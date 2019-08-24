Эксперты назвали ТОП-3 китайских кроссоверов, которые не стыдно хотеть

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Отечественный потребитель до сих пор с недоверием относится к машинам из КНР, однако есть три модели, которые поистине качественны и ярки.

Автомобильными журналистами опубликован ТОП-3 китайских кроссоверов, которые не стыдно хотеть, и возглавил рейтинг Geely FY11. Машина выглядит эффектнее «немцев», но стоит двое меньше европейских конкурентов, не уступая им по технологичности, но это не удивляет, ведь машина построена на шасси CMA модели Volvo XC40. «Китаец» приводится в движение турбодвигателем 2.0 на 238 л.с./350 Нм. Сочетается он с 8-АКПП. Авто имеет богатый функционал, полный привод. В России новинка должна появиться в начале 2020 года.

Второе место в ТОП-3 занимает кроссовер Haval F7x. Отечественный потребитель уже знает модель F7 – она появилась в РФ в июле, а в скором времени до россиян доберется версия F7x с купеобразным кузовом. Силовую линейку новинки в РФ представят моторы 1.5 на 150 л.с. и 2.0 на 200 л.с. Пару им составляет РКПП с двумя сцеплениями.

Замыкает ТОП-3 Chery Exeed TX. Эта машина привлекательна сравнительно небольшой стоимостью на фоне ее больших габаритов. Оснащается она мотором 1.6 на 197 л.с. в паре с 7-РКПП и двумя сцеплениями. Появление этого кроссовера в России ожидается в 2020 году.

Напомним, в первом полугодии 2019 года самым востребованным кроссовером в России был Geely Atlas. За январь-июнь жители страны приобрели 3 279 единиц данной модели. Спрос на нее вырос в 5,3 раза в годовом сравнении. Вторым по популярности китайским кроссовером в РФ за отчетный период стал Haval H6 с результатом в 2 536 единиц. Продажи этого авто выросла в 3,2 раза. В тройку лидеров также вошел Chery Tiggo 3, продажи которого «просели» на 9% с результатом в 1 547 экземпляров.