Владелец похвастался впечатляющей динамикой УАЗ «Патриот»: «Летим 140 по убитому асфальту»

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Отечественный внедорожник оказался не только проходимым, но и очень резвым.

Как рассказал блогер Дмитрий Флегантов, ему захотелось показать поведение УАЗ «Патриот» на «убитом» волнистом асфальте. Популярный обзорщик собрался сменить свой внедорожник на LADA Vesta SW Cross, потому небольшой скоростной тест для «Патрика» казался водителю хорошей идеей.

Даже на не самой лучшей дороге УАЗ «Патриот» чувствовал себя достаточно уверенно, и автор видео даже обозначил, что чуть впереди по трассе несётся кроссовер от Mitsubishi, водитель которого явно не ожидал от «Патрика» такой прыти, из-за чего российское авто то и дело опережает японскую иномарку.

Блогер обратил внимание на то, как ведёт себя руль УАЗ «Патриот»: на таких неровностях, при скорости далеко за 120 км/ч, демпфер справляется с дорогой «на ура», позволяя водителю вести машину одной рукой и чувствовать себя вполне нормально. В поворотах автомобиль не кренится совершенно, сказывается отличная стабилизация, которой не помеха – даже изменение толщины заднего стабилизатора.

«Патриот себя чувствует на удивление стабильно, крены минимальны для такого высокого рамника. На таких неровностях на какой-нибудь пузотёрке её бы уже с дороги выкинуло, а тут мы летим 140 по убитому асфальту», – хвастается обзорщик впечатляющей динамикой УАЗ «Патриот», уточняя, что он пытался ехать с такой же скоростью по этой трассе на KIA Ceed, но у него ничего не получалось, начиналась жуткая тряска.

«А тут подвеска со всем справляется, машина вообще не раскачивается. И самое главное – мне не страшно ехать на такой скорости на Уазике», – лаконично резюмировал блогер.