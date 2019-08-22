Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера RAV4 в России

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Осенью текущего года завод японской компании, расположенный в Санкт-Петербурге, завершит производство модели четвертого поколения и будет переоборудован под выпуск новой генерации.

Дебют Toyota RAV4 состоялся в сентябре 2018 года на международном автосалоне во Франции. Для россиян новый кроссовер будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями на выбор объемом 2,0 и 2,5 литра мощностью 150 и 200 л.с. соответственно. Трансмиссия будет представлять собой «механику», вариатор либо 8-ступенчатый «автомат». Дизельная версия RAV4 к сожалению, предлагаться не будет.

Кроссовер имеет стильный агрессивный дизайн кузова, который воплощает черты культовых внедорожников Toyota. Автомобиль пятого поколения имеет технологичную светодиодную оптику, а также впервые для российского потребителя Toyota RAV4 оснастят 19-дюймовыми колесными дисками.

Более подробные характеристики об автомобиле появятся 1 октября 2019 года.