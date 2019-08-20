Блогер о популярности праворульного Nissan X-Trail: «На японский рынок не попадает хлам»

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Обзорщику стало интересно, чем спровоцирована такая любовь россиян к внедорожникам из Японии.

На своём канале SferaCar водитель на примере праворульного Nissan X-Trail попытался разобраться, почему «прули» в России так популярны. Блогер понять не может, почему нужно заказывать доставку из Японии «Хитрилы» местного производства, если таких как он – предостаточно на отечественном авторынке.

Для начала, автор видео заявил, что Nissan X-Trail на данный момент занимает восьмую строчку в списке самых популярных кроссоверов мира, существенно уступая, в том числе, своим японским «одноклассникам» в лице Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Honda CR-V. Блогер понять не может, как «Хитрилу» можно не любить: полный привод, клиренс в 19,5 см, обилие комплектаций – всё это позволяет покупателям найти X-Trail себе по вкусу.

В то же время цена, особенно на фоне европейских конкурентов, очень даже доступная, а по обслуживанию Nissan X-Trail «много есть» не просит, благодаря чему, считает эксперт, он идеален в своём ценовом сегменте: «Лучший по проходимости и по агрегатам, которые внутри стоят». Но что касается «Хитрил» для японского рынка, то они, как оказалось, отличаются от стандартного внедорожника не одним лишь расположением руля.

Покупают «прулей», в том числе, из-за вариатора JATCO, который на японский рынок поставляется с другого завода, в то время как в Россию Nissan X-Trail приезжает с трансмиссией, доподлинной информации о которой нет даже в интернете: «На японский рынок не может попасть хлам, потому и покупка автомобилей там и привоз их сюда – вполне логичный итог».

Подводя итог небольшому обзору, автор видео пришёл к выводу, что праворульный Nissan X-Trail – куда более «правильный», чем леворульный, и если привыкнуть к «прулю», то удовольствия «Хитрила» принесёт гораздо больше, а головной боли – куда меньше, чем стандартный.