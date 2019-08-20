Владелец рассказал, что стало со Skoda Octavia A7 за 40 000 км: «А она вообще ломается?»

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За год работы в такси чешский седан водителя ни разу не подвёл.

Об этом обзорщик Игорь Рус рассказал на своём YouTube-канале, поделившись с автолюбителями впечатлениями от Skoda Octavia A7, купленной в прошлом году. Выбор блогера пал на комплектацию Style, с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Водитель объяснил, что после преодоления очередного рубежа в 40 000 км, ему захотелось подробнее рассказать о том, как чешский бестселлер проявляет себя во время работы в такси. За это время было пройдено 2 плановых технических осмотра, на которых, помимо замены масла и расходников, ничего больше не менялось.

Единственный проблемный момент, не связанный с нюансами эксплуатации автомобиля, заключается в том, что в правой пассажирской двери появился небольшой «сверчок» в районе декоративной накладки, но владелец Skoda Octavia уточнил, что самостоятельно устранил проблему, и она теперь если и возвращается, то крайне редко.

«А она вообще ломается? Никаких претензий по всем фронтам», – восхищается блогер. Помимо этого, автолюбитель отметил, что Skoda Octavia A7 прекрасно справляется не только с работой в такси, но и с поездками загород, в ту же деревню, благодаря чему ему не приходится добираться туда на общественном транспорте, как было во времена эксплуатации других автомобилей.

Резюмируя свой краткий обзор, автолюбитель порадовался тому, что Skoda Octavia, несмотря на то, что используется как «рабочая лошадка», даже спустя 40 000 км выглядит почти как новая, что существенно повышает привлекательность данного авто со стороны потенциальных клиентов: «Можно и работать, и по сёлам ездить, и на море сгонять».