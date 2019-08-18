Nissan вместе с Dongfeng создали удешевленный электрический аналог Nissan Kicks

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На китайском рынке он уже известен как Venucia T60, и теперь приобрел приставку EV.

Сам по себе кроссовер Venucia T60 выпускается с прошлого года и изначально позиционировался как перелицованный и более бюджетный Nissan Kicks, но сейчас Nissan вместе с автоконцерном Dongfeng решили электрифицировать паркетник.

Габариты электрокроссовера составляют 4412х1820х1679 мм, а расстояние между осями – 2640 мм. Новый электрический мотор Venucia T60 EV способен генерировать мощность в 163 лошадиные силы, а запас хода на одном заряде аккумулятора составит 300 км.

Несмотря на то, что Venucia T60, как и новый T60 EV, некоторым образом напоминают Nissan Kicks в плане «внешности», интерьер модели получил аутентичный дизайн. Кроссовер оснастили полностью цифровой «приборкой», современной мультимедийной системой и «парящим» сенсорным дисплеем.

Что касается набора опций, то Venucia T60 EV может похвастаться системой круиз-контроля, климатической установкой с сенсорным управлением, панорамной крышей с люком и электронным стояночным тормозом. Также у покупателей есть возможность выбрать один из двух цветов для кузова.

О ценнике Venucia T60 EV пока речи не идет. Однако автомобилисты все еще могут приобрести бензиновую версию кроссовера, который в «базе» стоит около 85,8 тысяч юаней, или 800 тысяч рублей, тогда как «пустой» Nissan Kicks обойдется в 99,8 тысяч юаней. В эту стоимость входит бензомотор 1.6 мощностью в 126 л.с., безальтернативный передний привод, 5-ступенчатая «механика» либо вариатор.