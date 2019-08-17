Новый кроссовер Infiniti QX55 поступит в продажу через год

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Новый купеобразный кроссовер дополнит модельный ряд Infiniti и получит элементы дизайна серии FX первого поколения, производство которого было прекращено в 2018 году.

По словам руководства компании, новый кроссовер QX55 займет достойное место в самом быстрорастущем сегменте мирового авторынка, а клиенты компании по праву оценят новый дизайн модели. Подробные характеристики автомобиля пока не разглашаются.

Можно предположить, что новая модель будет неким преобразованием паркетника QX50, который более компактный чем FX и имеет совершенно другую платформу.

В официальных дилерских центрах Infiniti новинка появится летом 2020 года, а дебютирует QX55 за несколько месяцев до начала продаж, то есть уже зимой или весной следующего года.

Напомним, что Infiniti – японский производитель, принадлежащий компании Nissan Motor. С момента основания в 1989 году было продано более 1 млн автомобилей, по большей части в США.