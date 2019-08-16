Блогер поделился восторгами от обновленного Haval H9: «Теперь почти как «Прадик»

Сегодня, 19:28

Переработки коснулись множества моментов роскошного «китайца», и обзорщик назвал лишь некоторые из них.

Обзорщик Hann Noticias на своём YouTube-канале решил поделиться впечатлениями от обновленного внедорожника Haval H9 – самого дорогого и «люксового» автомобиля марки Great Wall. В ходе рестайлинга машина получила не только переработанную внешность, но и множество точечных доработок по оснащению.

Радиаторная решетка Haval H9 была существенно модифицирована – она получила две горизонтальные планки. Изменения коснулись и бамперов автомобиля, которые теперь обзавелись видоизмененными гнездами противотуманных огней, тоже самое можно сказать и про головную оптику.

Но самые серьезные улучшения произошли в салоне «люксового» Haval H9. Теперь в максимальной комплектации для внедорожника будет предлагаться свежая мультимедийная система, с инновационной интеграцией со смартфонами водителя и пассажиров, а также – поддержкой голосовых помощников.

Под капотом у обновленного «китайца» как и раньше расположится один из двух 2,0-литровых двигателей. Бензиновый и дизельный моторы будут развивать соответственно по 251 и 190 лошадиных сил в паре с 350 и 420 Нм крутящего момента.

Автор видео посетовал, что до России этот роскошный внедорожник доберется не ранее следующего года – лишь тогда Haval H9 окончательно локализуют для производства на заводе в Туле: «Он теперь почти как «Прадик», остаётся надеяться, что и подорожает не слишком сильно».