Эксперт о новом китайском кроссовере Changan CS35 Plus: «Плачь, Hyundai Creta!»

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По словам обзорщика, «китаец» за 1,1 млн рублей выглядит очень даже достойно.

Об этом он рассказал на канале Z Drive, где не только поделился своим мнением по поводу нового китайского кроссовера Changan CS35 Plus, но и попробовал спрогнозировать его перспективы на отечественном рынке. В ходе обзора автолюбитель также устроил небольшой тест-драйв для «китайца» с автоматической трансмиссией.

Ранее автолюбителю для тест-драйва достался Changan CS35 Plus с механической коробкой, и тогда паркетник произвёл на водителя вполне приятное впечатление, и от «автомата» он ожидал как минимум результата не хуже.

В «предтоповой» комплектации автомобиль мог похвастать обилием экокожи, стильной приборной панелью, а также множеством удачных решений по эргономике салона и багажного отделения Changan CS35 Plus. Не порадовал разве что тот факт, что газового упора, как и полочки в багажнике, нет даже в «люксе», и покупать эти опции нужно за дополнительные деньги.

По езде и управляемости нового китайского кроссовера за 1,1 миллиона рублей претензий особых нет. Автомобилиста порадовало, что производитель наконец-то начал заботиться о потребителях, и провел настройку рулевого колеса, сделав его куда менее легковесным чем раньше, благодаря чему, даже на высоких скоростях, машина находится под полным контролем водителя. И единственная серьезная проблема Changan CS35 Plus – отсутствие полного привода.

Блогер убежден, что при таком ценнике и с таким оснащением у Changan CS35 Plus есть все шансы стать довольно популярным автомобилем на отечественном рынке, и если говорить о его переднеприводных конкурентах, то «китаец» в целом – как минимум не хуже их: «Плачь, Hyundai Creta».