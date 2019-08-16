Обзорщик о Toyota RAV4: «Тот случай, когда платишь не за красоту, а за надежность»

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Автомобилист рассказал о достоинствах «Равчика».

Видеоблогер Михаил Яковлев на своем YouTube-канале поделился обзором Toyota RAV4 четвертого поколения в максимальной комплектации. Как известно, японский бренд уже давно пользуется уважением на мировом рынке и является конкурентом европейским производителям.

По словам блогера, разработчики Toyota не используют очень сложные и разнообразные устройства, а устанавливают, к примеру, одну модель двигателя на многие автомобили.

Топовая комплектация кроссовера стоит 2,5 млн рублей. «Это тот случай, когда платишь не за красоту, а за надежность», - объясняет обзорщик. Он считает, что RAV4 не имеет особой привлекательности внешне и такая огромная цена больше направлена на качество деталей.

Автомобиль оснащен 146-сильным мотором объемом 2,0 литра. Трансмиссия – бесступенчатый вариатор. Несмотря на то, что кроссовер имеет интеллектуальный полный привод, преодолевать сложные рельефные пригорки получается не всегда. Блогер считает, что «Равчик» хорошо подходит для ежедневных поездок по городу и трассе.

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«В целом, «японец» имеет все те же функции, что и многие европейские аналоги данного класса», - объясняет обзорщик. Таким образом, Toyota RAV4 имеет сбалансированную внешность в сочетании с надежностью.