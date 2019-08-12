В сети показали беспилотный катафалк, построенный на базе LADA Kalina

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Российские разработчики создали самоуправляемый катафалк на базе LADA Kalina. Созданием такого автомобиля занимались студенты одного из университетов, расположенных в Сибири.

Такой информацией поделился пресс-центр НТИ «Автонет». Интересно, что «гробовозка» на базе LADA Kalina может развивать скорость до 5 км/ч, но при этом автомобиль еще будет дорабатываться. С этой целью конструкторы проведут консультации с экспертами из «Яндекса», МАДИ и других компаний, занимающихся подобными разработками.

В минувшем году в России показали экспериментальный беспилотник в кузове универсал, построенный на архитектуре уже упоминавшейся выше «Калины». Автомобиль создавали инженеры «НАМИ». Без вмешательства человека машина может активировать электродвигатель и двигаться вперед, развивая скорость до 50 кмч.