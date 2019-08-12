Владелец о плюсах и минусах Renault Logan Stepway: «Придираться особо и не хочется»

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За 4 месяца активной езды, автомобиль преимущественно радовал водителя.

Об этом блогер Михаил Чистяков рассказал в своём онлайн-блоге, поделившись впечатлениями от новенького Renault Logan Stepway, купленного в середине весны этого года. По словам водителя, французский бестселлер идеально подходит для тех, кто не любит возиться с автомобилями, а хочет просто садиться и ехать.

При этом, автор видео уточнил сразу, что те недостатки, которые он назовет – не особо существенны, и придираться к ним не нужно, поскольку их можно простить такому бюджетному автомобилю, как Renault Logan Stepway 2019 года выпуска. На скоростной трассе, стоит лишь попасть одним колесом в яму, машина начинает «прыгать как мячик», не хватает настроек подвески.

В то же время, сама подвеска – это один большой плюс, за исключением вышеуказанного недостатка. Renault Logan Stepway действительно может начать раскачиваться при попадании на неровную дорогу, но водитель и пассажиры удара не почувствуют вовсе. Водителю не нравится, что даже в «люксовой» комплектации боковые зеркала не умеют «закрываться»: «Я ставлю машину во дворе, потому хотелось бы иметь такую важную опцию».

Помимо этого, у дворников Renault Logan Stepway есть всего два режима работы, из-за чего автомобилисту никак не удаётся чистить стекла так, как ему этого хотелось бы. «Шумка» здесь тоже не самая лучшая, но опять же, для своего ценника, потерпеть можно. Что касается достоинств французского авто, то здесь можно похвалить хороший клиренс, огромный багажник, достойную динамику и неплохую управляемость: «Придраться к ним не могу, да и не хочется!».

Резюмируя свой краткий обзор, водитель пришел к выводу, что Renault Logan Stepway – один из лучших бюджетных автомобилей, и если производители учтут его мелкие огрехи, то «Логан» станет едва ли не идеальной «рабочей лошадкой» за свои деньги.