Эксперты рассказали, чем заменить LADA Largus

Сегодня, 19:05

Эксперты назвали 5 альтернатив новому «автовазовскому» фургону.

Малый и средний бизнес по статистике в наибольшей степени нуждается в недорогих и практичных «рабочих лошадках» с высокой надежностью. Однако выбор не ограничивается только лишь представителем продукции отечественного автопрома – LADA Largus. Есть и другие доступные по аналогичной цене варианты проверенной надежности.

Главным конкурентом «Ларгуса» эксперты считают Citroen Berlingo. Этот фургон 5-летнего возраста стоит около 500 тысяч рублей, а 1,6-литрового 110-сильного мотора хватает на выполнение рабочих задач. К тому же, на рынке на выбор представлены варианты минивена и коммерческого фургона для развозки грузов.

Второй не менее интересный конкурент «Лады Ларгус» это Fiat Doblo. 5-летний «Каблучок» стоит примерно столько же, представлен в вариантах кузова компактвен и цельнометаллического фургона. Однако параметры мотора в «Добло» ощутимо ниже – 1,4 литра, 77 «лошадей». Зато фургон экономичен в расходе.

Тройку лидеров, составляющих серьезную конкуренцию LADA Largus, замыкает Peugeot Partner, средняя стоимость которого составляет 400 тысяч рублей за авто 2013-2014 года. При этом доступен достаточно широкий выбор моторов – бензиновые 90- и 120-сильные, а также 90-сильный «дизель». Если сложить задние сиденья, то общий объем багажника можно увеличить до 3 тысяч литров.

Если же хочется еще больше надежности и одновременно комфорта, пусть даже за них придется переплатить тысяч 100, то стоит обратить внимание на Renault Kangoo – вместительные, надежные фургоны с 1,6-литровыми 103-сильными моторами-полумиллионниками. Максимальный объем багажника Renault Kangoo при сложенных заних сиденьях составляет 2,6 тысяч литров, а цена машины 2014 года составит порядка 600 тысяч рублей.

Еще более дорогой, но гарантированно надежной альтернативой «Ларгусу» выступает Volkswagen Caddy. Этот фургон отличается не только надежностью и ресурсностью 1,6-литрового 110-сильного мотора, но и качественной отделкой салона и не столь утилитарным дизайном, что делает «Кадди» универсальным автомобилем. Максимальная вместимость багажника при сложенном заднем ряде сидений составляет 3,2 тысячи литров, а стоимость авто 2014 года – 750 тысяч рублей.

Напомним, что средняя стоимость LAGA Largus 2014-2015 года составляет 450-500 тысяч рублей, а новой модели – от 600 тысяч до 900 тысяч рублей.