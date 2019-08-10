Renault Trafic предстал в новом «гоночном» формате

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Французский производитель начал продажи лимитированной «формульной» версии фургона Renault Trafic Formula Edition.

Продажи лимитированной серии Formula Edition популярного фургона Renault Trafic стартовали в Австралии. Новинка получила обновленную диодную оптику, в том числе ДХО, 17-дюймовые диски темно-графитового цвета, а также ярко-красные акценты вокруг противотуманных фар и по бокам кузова, доступном в белом или светло-сером исполнении. Внешний дизайн фургона теперь напоминает «гоночный». «Формульный» «Рено Трафик» предлагается к короткой и удлиненной версии.

Салон получил кожаную оплетку руля и рычага КПП, хромированные вставки на центральной консоли, функцию подогрева водительского сиденья, кнопку запуска двигателя, систему климат-контроля, а деревянный пол в багажном отсеке и много чего еще.

Новинка комплектуется 1,6-литровым «турбодизелем» на 186 л.с., работающим в паре с механической 6-ступенчатой «коробкой», «снятой» с Renault Megane RS.

В пересчете на российский рубль, стоимость обновленного лимитированного фургона составляет от 1,85 млн рублей за короткую версию базы, и от 1,91 млн рублей за версию с удлиненной колесной базой.