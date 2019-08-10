Компания Hyundai выпустит новый седан Xcent дешевле Solaris

Сегодня, 14:44

В марте 2020 года южнокорейская марка планирует представить компактный седан обновленного Xcent.

Вероятнее всего линейка моторов будет позаимствована у хэтчбека i10. Продажа компактной «четырехдверки» началась в 2014 году, а свой первый рестайлинг она получила уже в 2017 году. Как сообщается, новая модель полностью позаимствует у своего предшественника переднюю часть кузова и интерьер. А вот задняя часть автомобиля и световая оптика будут переработаны.

Что касается силовых показателей, то вероятнее всего моторная гамма будет представлена 4-цилиндровым бензиновым 1,2-литровым агрегатом мощностью 83 л.с. и 3-цилиндровым дизельным двигателем объемом 1,2 литра мощностью 75 л.с. Для покупателей будет представлена возможность выбора трансмиссии как МКПП, так и «робота».

На сегодняшний день стоимость индийского седана составляет 573 тыс. рупий, около 527 тыс. рублей. Таким образом новый Xcent будет на порядок дешевле Solaris и станет самым бюджетным седаном компании Hyundai.