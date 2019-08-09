Концерн «Калашников» представил новый электрокар для каршеринга и такси

Сегодня, 21:00

Российский автомобильный концерн «Калашников» показал прототип городского электромобиля UV-4, которые предназначается для такси и каршеринговых служб. Дебют нового авто прошел на Международном евразийском форуме «Такси».

Размеры нового полностью электрического автомобиля достигли 3400X1500X1700 мм, а под капотом расположился 650-килограммовый электромотор, выдающий 68 лошадиных сил. Машина обладает дальностью хода в 150 км и способна ездить при скорости в 80 км/ч. Разработчики подчеркивают, что электромобиль UV-4 обладает плавным ходом и низкой пожароопасностью при возникновении ДТП. Также машина отличается простотой конструкции и неприхотливостью в обслуживании.

Ранее в рамках форума «Армия-2019» концерн Калашников презентовал улучшенный электрокар «Овум», представляющий собой автомобиль нового поколения. «Овум» обзавелся более усовершенствованной КПП, улучшенными аккумуляторами, регулируемой подвеской и тормозной системой новой генерации