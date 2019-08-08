Блогер рассказал о поломке нового Toyota RAV4 при пробеге 3 000 км

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Бытует мнение, что на автомобилях Toyota можно ездить вечно, лишь меняя расходники. Но как оказалось даже новые «японцы» могут ломаться.

Такой историей поделился блогер на своем канале «ProjectАВТО». Обзорщик объясняет, что тоже думал якобы Toyota не ломаются пока не увидел видео, на котором показана реальная история выхода из строя одного из внутренних элементов коробки передач.

Проблема заключается в том, что на новых Toyota RAV4 2019 года устанавливают вариаторную коробку передач, в которой, собственно, и обнаружена проблема.

Приводной ремень вариатора в сравнении с предыдущим поколением RAV4 примерно в два раза тоньше. На видео показано, как металлическую основу можно согнуть пальцами, и она трескается пополам. «Для себя в очередной раз убеждаюсь, что самой надежной коробкой является гидротрансформатор, но никак не вариатор на полноприводном кроссовере», - объясняет блогер.

Стоит отметить, что Toyota RAV4 был абсолютно новым и поломался на пробеге 3 000 километров. По словам обзорщика, приводной ремень вариатора порвался прямо в дороге. Блогер не понимает, как на довольно массивном автомобиле с двигателем, объем которого составляет 2,5 литра, приводные металлические элементы могут ломаться легким движением.

«Toyota, о чем вы думали?», - в конце обзора задает вопрос автолюбитель.