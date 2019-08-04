В сети представили уникальный гибридный УАЗ-2970

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Модель была сконструирована в 2006 году и оснащалась гибридной силовой установкой.

УАЗ-2970 представлял собой уникальный автомобиль повышенной проходимости, сконструированный на базе минивэна «Симба», разработки которого начались в конце 90-х годов. Глядя на внешний вид разработки, просматриваются характерные черты отечественного автопрома. Как заявляют производители, гибридный мотор, который состоял из дизельного ЗМЗ-514 агрегата и генератора ГТ-90 показал себя не с лучшей стороны и его пришлось заменить на бензиновый аналог.

К сожалению, в массовое производство УАЗ-2970 не поступил после чего пополнил ряды армейских машин. Как отметили специалисты в сети, проходимость данной машины была не хуже всеми известной «Буханки».

Напомним, что производство УАЗ «Буханки» была начало еще в 1965 году и продолжается по сегодняшний день.