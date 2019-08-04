Автоблогеры сравнили Volkswagen Teramont, Mazda CX-9 и Chevrolet Traverse

Сегодня, 21:00

Многим уже наскучили обычные сравнения автомобилей на скорость и удобство езды, поэтому автомобилисты решили провести несколько необычных испытаний, чтобы узнать, какой внедорожник лучше себя покажет в нестандартных условиях.

Автоблогеры с канала «Авто.Ру» сравнили Volkswagen Teramont, Mazda CX-9 и Chevrolet Traverse, чтобы узнать, кто лучше. А для этого были специально разработаны три теста, которые быстро, а главное оригинально помогут определить победителя. И время перейти к первому из них.

В первом тесте автомобилисты состязаются в езде на своих внедорожниках на скорость, однако с одним условием: в салон нужно попасть через багажник, а потом приступить к самой гонке. Разумеется, все трое стартуют одновременно. Тест поможет проверить не только скорость каждого авто, но еще и эргономичность салона. Volkswagen Teramont одерживает решительную победу, оставляя позади Chevrolet Traverse и Mazda CX-9, которая вообще стартует последней.

Определившись с самым быстрым внедорожником, нужно найти самый вместительный. Но состязание было бы слишком простым и серым, если просто загружать автомобили. Лучше делать это на время. И под едкие комментарии конкурентов. Стоит отметить, что «Траверс» - самый большой внедорожник из всей тройки, поэтому его победа, даже с учетом ограниченного времени, никого не удивляет. С небольшим отставанием дальше идет «Террамонт», а вот «Эс икс-9» опять не повезло – отставание почти в 2 раза от конкурентов.

Наконец, последний тест – парковка в узких местах без использования камер бокового и заднего видов. И как это уже принято, опять на время. Все водители умелые, поэтому весь результат зависит лишь от того, насколько у машины большие габариты и как она ведет себя на дороге. Всего на секунду опередив «Мазду», «Шевроле» побеждает в данном тесте.

А теперь время подводить итоги, считают блогеры. Наиболее легкой, «городской» и симпатичной, как внутри, так и снаружи, все единогласно называют «Мазду». Ее дизайн пришелся по душе всем автоблогерам. Самым практичным выбором будет покупка Volkswagen Teramont, который сочетает в себе управляемость, вместимость и комфорт. А вот «темной лошадкой» тройки становится Chevrolet Traverse, которая могла быть намного более популярной, если бы не очень дорогой мотор.