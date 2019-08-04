Блогер о Nissan Teana с пробегом: «Не суперлюкс, но и не хуже»

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Автомобиль 2010 года выпуска с неплохой «историей» заинтересовал покупателей.

Популярный видеоблогер Ярослав Ефремов поделился обзором Nissan Teana с пробегом. Автомобиль в отличном состоянии за 9 лет прошел всего 75 тыс. километров, что довольно-таки немного. «Из всех косяков, которые у него есть – это ранее прижатый передок», - объясняет блогер. Но все повреждения качественно исправлены.

Салон автомобиля бизнес-класса выглядит очень хорошо, несмотря на то, что машина далеко не новая. Экстерьер выполнен из дорогих материалов и не имеет потертостей. Под капотом «Ниссана» установлен двигатель V6 и, как отмечает блогер, все работает хорошо, никаких подтеканий технических жидкостей нет, элементы чистые.

Что касается коробки передач, то в Nissan Teana установлен вариатор, который, по словам обзорщика, надежный и при необходимости очень легко чинится. Главным нюансом в его обслуживании является регулярная замена масла каждые 60 тыс. километров.

При замере толщиномером просматривается перекрашенный капот автомобиля, в связи с повреждениями. В остальном все элементы заводские. Также была проведена компьютерная диагностика, после которой отклонения не выявились.

Nissan Teana очень легко управляется и славится своей комфортабельностью в поездках. ««Не суперлюкс, но и не хуже», - делится обзорщик. Данный автомобиль ассоциируется у него с кораблем: «Мягкий, валкий и может даже укачать».

В конце осмотра блогер добавляет, что в целом машина неплохо выглядит, как для своего возраста и пробега, и будет радовать своего нового владельца еще долгие годы.