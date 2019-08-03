В сети «разнесли» Renault Arkana за слишком «мягкую» подвеску: «Любители БПАН одобряют»

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Стоило загрузить кросс-купе несколькими канистрами с водой, как машин тут же просела на несколько сантиметров.

Началось всё с того, что на канале «Я рулю» обзорщик опубликовал небольшой видеоролик, в котором решил продемонстрировать, как «тянет» Renault Arkana с полным кузовом. Водитель захотел «придавить газ в пол» на данном авто под серьезной нагрузкой, чтобы оценить жесткость подвески и скоростные возможности автомобиля.

Для этого в багажное отделение французской новинки были помещены канистры с водой общей массой в 400 килограмм, и даже сам обзорщик сразу заметил, как сильно изменился дорожный просвет автомобиля за 1,6 миллионов рублей: «Просела она конечно знатно. С явно потяжелевшим задком машина».

С полным весом Renault Arkana, приблизившимся к 2 тоннам, купеобразный кроссовер с отключенным ESP ехал крайне плохо, заставив блогера признаться, что ни о каком скоростном разгоне здесь и речи быть не может – 14,5 секунд понадобилось автомобилю с турбомотором, чтобы разогнаться до сотни км/ч. Комментаторы в сети не только «разнесли» Renault Arkana за слишком «мягкую» подвеску, но и высмеяли её динамику.

Некоторые автомобилисты просто не могут поверить, что после загрузки в салон «Арканы» 400 кг воды, она начинает ехать так плохо, будто бы под капотом у неё был не новый 1,5-литровый турбомотор, а древний двигатель от какой-нибудь «копейки»: «Посмотрим правде в глаза, Renault Arkana не тянет!».

Большинство комментаторов убеждены в том, что выпускать Renault Arkana не стоило вовсе, поскольку те же самые узлы и агрегаты смело подошли бы Renault Kaptur, и уж он – точно бы так не проседал: «Любители БПАН одобреют», «Хуже ВАЗ-2106 90-х годов. Рассматривал этот вариант после Каптюра, но теперь – точно не куплю».