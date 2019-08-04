Эксперт о двигателях Nissan 2.2 Di: «Добротный дизель без врожденных недостатков»

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Японские дизельные двигатели 2.2 Di (YD22DDT) собственной разработки компании Nissan не зря считаются одними из наиболее удачных в мире.

На YouTube-канале «Авто Стронг-М» эксперт рассказал об одной из наиболее удачных разработок японских инженеров – дизельном моторе Nissan 2.2 Di (YD22DDT), созданном в 1998 году. Экономичный 110-сильный агрегат, оснащенный непосредственным впрыском с НТВД Bosch VP44, устанавливался на Nissan Almera, Primera, X-Trail, Expert, Wingroad, Sunny.

Раннее поколение 2.2 Di характеризуется отсутствием гидрокомпенсаторов и наличием 2 2-рядных цепей ГРМ с одной стороны, а с другой еще одной цепи для привода вакуумного насоса. На примере разборки двигателя, снятого с Nissan Almera 2002 года, эксперт наглядно продемонстрировал «живучесть» агрегата. Знающие автомобилисты согласны: «Этот мотор без особых проблем ходит 400-500 тыс км и более. Довольно, при этом, экономичный и тяговый».

Однако иногда можно столкнуться с периодическими кратковременными «провалами» мощности и тяги, что может быть вызвано выходом из строя датчика массового расхода воздуха. В случаях с турбированными версиями к таким «провалам» может привести поломка электровакуумного клапана контроля наддува.

При черном выхлопе, получающимся из-за слишком богатой смеси, «виноваты» ослабленные хомуты впускного тракта либо неисправный клапан EGR.

Причинами проблем с пуском двигателя относится неисправность насоса подкачки (ведет к завоздушиванию топливной системы), «подуставший» стартер либо проблемы в электрике, а именно, в реле управления двигателем, расположенном за бардачком в салоне. Конечно, не стоит скидывать со счетов неполадки ТНВД, но это редкость.

Если увеличился расход, то причина может крыться в сильном загрязнении датчика воздуха. Прочистка вопрос решает.

«Неровный» холостой ход указывает на растяжение цепей и необходимость их замены. Избежать растяжения и обрыва можно путем постоянного использования масла одной и то же вязкости, а также замены цепей с гидронатяжителями раз в 200 тысяч км.

«Вскрытие показало», что внутри двигателя нет недостатков, валы в отличном состоянии. «добротный дизель, без врожденных недостатков», - отметил блогер. - «Если поломки случаются, то это, как правило, от возраста и плохого обслуживания».