Renault Duster получил новый экономичный двигатель

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Французский автопроизводитель продолжает пополнять новинками свою линейку моторов.

Согласно официальным данным новая версия кроссовера более известна, как Dacia Duster будет оснащена турбированным 1,0-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Данный агрегат имеет три цилиндра, заявленный расход топлива которого составляет 5,6 литра на «сотню».

Новый экономичный мотор разработан на румынском заводе и является «творением» альянса Renault и Nissan. Известно, что двигатель работает только с 5-ступенчатым «роботом» и передним приводом.

Экономия топлива происходит именно благодаря турбонаддуву, который позволяет достигать пиковый крутящий момент при более низкой частоте вращения мотора. Однако, разгон до «сотни» в Renault Duster составляет теперь 12,5 секунды в сравнении с прежними 11,9 секунды.

Таким образом ряд двигателей Renault, который состоит из дизельных и бензиновых агрегатов пополнился еще одной новинкой.