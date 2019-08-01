Сегодня, 18:00

Первое официальное появление машины запланировано на 3 августа. Автомобиль будет участвовать в шестичасовой гонке VLN Endurance Championship.

BMW M Motorsport показали новый «бюджетный спорткар» в преддверии заезда. Во время первой гонки кресло пилотов займут Джуниор Виссер и Йорг Вайдингер. Важно отметить, что Вайдингер является инженером BMW, работающим в отделе по разработке и тестированию автомобилей.

Для проведения гонки «бюджетный спорткар» покроют специальным камуфляжем. Сам заезд должен стать последним тестом автомобиля, который позволит удостовериться в качестве деталей и надежности сборки.

Новинка получила название M240i Racing. В основе автомобиля лежит BMW M2. Как сообщает компания, гоночная машина «для начинающих» получит два варианта исполнения – Racing и Clubsport, что по мнению руководства BMW должно привлечь как можно больше гонщиков использовать именно этот автомобиль. А для проведения заезда машина будет представлена в вариации Permit B.

Согласно тизерам M240i Racing, автомобиль претерпел значительные внешние изменения. Он получил гоночный аэродинамический пакет, включающий в себя передний сплиттер, новые диски, спортивные шины и закрепленное заднее крыло. Интерьер машины освобожден от ненужных для проведения гонки деталей, обычные кресла заменены на ковшеобразные. Также установлен новый руль-бабочка и противопожарная система.

Предполагается, что под капотом автомобиля от BMW окажется 3-литровый 410-сильный двигатель, крутящий момент которого – 550 Hм. Что касается появления в общем доступе, то первые продажи запланированы на осень 2020 года.