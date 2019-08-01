В компании Hyundai рассказали о возможности подписки на свои автомобили

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По словам представителей южнокорейской марки, на российском рынке в скором времени появится онлайн-сервис Hyundai Mobility с помощью которого можно арендовать автомобиль сроком до года.

Клиентам компании будет предложено три варианта подписки: City – сроком действия от часа до суток, Country – от одного дня до месяца и Freedom – продолжительностью до года.

С помощью сервиса Hyundai Mobility будет представлена возможность аренды восьмиместного минивэна H-1, а также любого кроссовера Hyundai серии – Creta, Tucson, Santa Fe. Такую подписку можно будет оформить в специальном мобильном приложении в режиме онлайн.

Напомним, ранее подобная подписка на автомобили уже была предложена шведской компанией Volvo. С помощью сервиса Volvo Car Drive клиент имеет возможность оформить подписку на автомобиль продолжительностью до года. При этом водители оплачивают только парковку, мойку и заправку.