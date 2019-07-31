УАЗ готовит к выпуску новый внедорожник

Сегодня, 13:22

Согласно инсайдерской информации, российская компания «УАЗ» может вернуться к разработке проекта модели, обладающей несущим кузовом и независимой подвеской. Интересно, что такой автомобиль может стать достойной альтернативой Toyota RAV4, Nissan Qashqai и KIA Sportage.

Ранее сообщалось, что проект под названием УАЗ-3170 прикрыли около года назад, а разработчики занялись созданием совершенно новой модели, получившей название «Русский Прадо». Этот автомобиль должен потеснить на рынке зарубежные внедорожники с повышенной комфортабельностью и приблизить бренд к люксовому сегменту. Но большей информации об этом пока нет.

Однако, замглавы «УАЗ» по развитию Юрий Алексаков заявил, что УАЗ-3170 рано пока еще отправлять в тираж. Этот кроссовер вполне может получить АКПП, готовящуюся для УАЗ «Патриот», получить впечатляющий дорожный просвет и систему полного привода.