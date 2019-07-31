Блогер о новом Renault Logan 2019 с АКПП: «Зря его хают»

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Renault Logan 2019 года выпуска может комплектоваться как механической, так и автоматической трансмиссиями.

Ведущий канала «Autoee» поделился обзором на французский «бюджетник» с АКПП. «Логан», выпущенный в 2019 году, с 1,6-литровым 102-сильным двигателем и 4-позиционным «автоматом», предлагается за 858 940 рублей в люксовой комплектации. По словам блогера, автомобиль в такой версии и за данную цену, является очень привлекательным предложением в сравнении с прямыми конкурентами – KIA Rio и Volkswagen Polo.

Салон французского седана тоже внимательно осмотрел блогер, восхитившись его двухцветной отделкой, наличием кондиционера и интересным оформлением передней панели. Новый руль на Renault Logan также понравился обзорщику, хотя и регулируется только вверх-вниз. Помимо всего, автор видео похвалил обзорность ветрового стекла на «Логане», перчаточный ящик и наличие полного электропакета.

На сиденьях второго ряда в Renault Logan вполне хватает места для пассажиров, что обеспечивает их комфорт. Однако на задних креслах нет возможностей для подзарядки гаджетов или систем подогрева, а только лишь карманы, предназначенные для хранения каких-либо вещей.

Кроме всего, блогер похвалил прочный металл, из которого изготовлен кузов «Логана» - он подчеркнул, что материал намного лучше, чем на конкурентах от KIA или Hyundai. Еще обзорщик положительно оценил дизайн рестайлингового французского седана – автомобиль смотрится очень современно.

Продолжение... Выглядит, как уставший шахтер после смены: Что нужно знать о подержанном Renault Duster – эксперт «Неубиваемый кроссовер за вменяемые деньги», – так отзывается о «Дастере» обзорщик. В России Renault Logan хорошо прижился, благодаря своей надежности и цене – машина представляет из себя достойную альтернативу Volkswagen Polo, Skoda Rapid или KIA Rio.

«Француз» после рестайлинга оснастили АКПП, которая довольно старенькая, но не подведет никогда. «Зря его хают», - высказался блогер.