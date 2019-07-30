Новый Mitsubishi Pajero Sport доберется до России не ранее 2020 года

Сегодня, 17:51

Компания Mitsubishi Motors назвала причины, почему старт продаж обновленной версии внедорожника откладывается.

Агентство «Автостат» со ссылкой на источники в представительстве Mitsubishi в России сообщает о том, что старт продаж обновленного Mitsubishi Pajero Sport на российском рынке, изначально запланированный на 2019 год, откладывается. Новинки поступят в дилерские салоны не раньше 2020 года. Среди причин задержки производитель называет трудности с локализацией автомобиля. Локальная версия будет выпускаться на предприятии «ПСМА Рус» в Калуге, и в настоящий момент только начата подготовка.

По состоянию на сегодня новый Mitsubishi Pajero Sport уже продается в Австралии, Филиппинах и еще 88 странах мира, куда поставляется с собственного завода Mitsubishi в Тайланде.

Чего ожидать от новинки? Если в плане технической оснастки, то ничего нового и значимого. Под капотом будет все тот же 2,4-литровый 181-сильный «турбодизель», работающий в паре с 8-диапазонным «автоматом». Как и прежняя версия, авто будет полноприводным с системой Super-Select 4WD-II.

Что касается внешнего дизайна, то он стал более брутальным, ярким, стильным за счет более резко очерченных линий, новых видоизмененных фар, массивных хромированных деталей и увеличенной передней части, подчеркиваемой высоким капотом. Интерьер салона также несколько обновился, получив расширенный набор опций функций, включая современную мультимедийную систему с 8-дюймовым тачскрином, полностью интегрируемую со смартфоном владельца (управлять некоторыми функциями можно будет прямо с телефона, например, открывать и закрывать багажник). Также улучшения коснулись и систем безопасности авто, в том числе системы помощи водителю на дороге.

Стоимость новинки ориентировочно с оглядкой на ценник текущей модели составит порядка 2,45-2,5 миллиона рублей.