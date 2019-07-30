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Легендарный отечественный седан ВАЗ-2106 продемонстрирован с непривычной передней частью – автомобиль оснащен радиаторной решеткой как у «Семерки».

В сети показана неизвестная версия «Жигулей», фотографию необычного седана ВАЗ-2106 продемонстрировал портал Wroom на своей странице в Twitter. По данным источника, автомобиль сошел с конвейера Волжского автозавода в 1979 году.

О судьбе необычной «Шестерки» не было озвучено никаких подробностей. Одна из версий журналистов гласит, что автомобиль предназначался для генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Примечательно, что обсуждаемая машина особенна не только радиаторной решеткой как у «Семерки». Необычный ВАЗ-2106 также получил иную облицовку фар, другие капот и бампер, и все перечисленные элементы перенял от экспортной «Шестерки».

Напомним, ВАЗ-2106 представляет собой седан малого класса. Машина является преемником модели ВАЗ-2103, и стояла на конвейере с 1976 по 2006 годы. «Шестерка» стала одним из самых распространенных автомобилей в СССР и в постсоветских странах, что обусловлено массовостью модели – ее тираж составил более 4,3 млн единиц.