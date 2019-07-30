Автомобилист пересел с Mazda CX-5 на Hyundai Santa Fe: «Тесновата для семьи»

Сегодня, 11:20

Несмотря на то, что класс авто разный, но по ощущениям – пересел и не пожалел.

Выбирая кроссовер для покупки, автолюбителям иногда приходится сравнивать варианты машин, находящихся в разных классах: в одном, например, привлекает репутация бренда и более высокая экономичность, в другом простор и комфортабельность. Чтобы остановить выбор на том или ином варианте, необходимо сравнить машины по ряду критериев и соотнести их с собственными объективными потребностями, опираясь на опыт автомобилистов. Один из них пересел с Mazda CX-5 2017 года на Hyundai Santa Fe 2019 и поделился впечатлениями.

Mazda CX-5 второго поколения – компактный кроссовер с 2-литровым 150-сильным бензиновым «атмосферником» и 6-диапазонной АКПП. Сборка во Владивостоке. За 2 года авто прошло более 23 тысяч км, при этом работа ни двигателя, ни «коробки» не разочаровала. АКПП на «Мазде», по словам владельца, АКПП вообще никак не «давала о себе знать». Масса авто составляет 1575 кг. Комплектация средняя – Active.

Hyundai Santa Fe четвертого поколения уже относится к классу среднеразмерных кроссоверов, и заинтересовал автолюбителя тем, что Mazda CX-5 стала «тесновата для семьи». «Санта Фе» оснащен 2,4-литровым 188-сильным «атмо» и также 6-ступенчатым «автоматом», который немного «тупит». Масса машины 1780 кг. Комплектация также средняя – Premier. Сборка калиниградская.

Говоря о дизайне, то оба авто заслуживают внимания, но «кореец» смотрится «посвежее», чем Mazda CX-5, и обзорность у него немного лучше, зато качество материалов лучше у «японца».

Мотор «Мазды» надежный, резвый и динамичный, но требовательный к качеству и вязкости масла. Двигатель «Санта Фе» не такой капризный. При этом, с поправкой на разницу веса авто, расход бензина у них сопоставим – 9,5-9,7 л на «сотню» на Mazda CX-5 и 10,5 л на Hyundai Santa Fe.

Полный привод подключается у обоих автомобилей. У Hyundai выше технологичность, однако, ниже надежность и больше «капризность» в плане ухода. У Mazda таких проблем не было. Зато по «мягкости» подвески и общей управляемости в различных режимах Santa Fe выигрывает. Опций в средней комплектации у «Санты» больше, чем в «Мазде», вместительность (объем багажника, просто салона) тоже выше.

Как итог: пересел с японского компакт-кросса на среднеразмерного «корейца» и не пожалел.