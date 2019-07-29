Suzuki рассказали, что представляет собой новый кросс-вэн Suzuki XL6

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Компания собирается выпустить «внедорожную» версию компактвэна уже 21 августа. А в преддверии старта продаж производитель поделился с журналистами и экспертами характеристиками автомобиля.

Новый кросс-вэн Suzuki XL6 представляет собой предназначенный для езды по бездорожью Suzuki Ertiga. Автомобиль получит защитный обвес из пластика, полностью покрывающий периметр кузова, противотуманные фары, новый дизайн решетки радиатора и рейлинги на крыше. Также производитель заявляет, что увеличится и клиренс машины.

Салон будет расчитан на 6 человек, что соответствует названию – XL6. По мнению производителя, это послужит своеобразной отсылкой к легендарной Suzuki XL7, что должно поспособствовать продажам.

Под капотом у автомобиля окажется 105-сильный «атмосферник» объемом 1,5-литра, который будет работать в паре с 5-ступенчатой МКП или 4-ступенчатой АКП. Привод только передний.

Чуть позже машину также планируют оснащать гибридной версией двигателя, которая включает в себя бензиновый мотор и 48-вольтовый стартер-генератор.

Suzuki XL6 будет превосходить Ertiga еще и в цене. Так, если за Suzuki Ertiga сейчас придется отдать 745 тысяч рупий или 680 тысяч рублей, то за его «внедорожную» версию – не менее 900 тысяч рублей.