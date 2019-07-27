Вчера, 22:00

Аналитики подсчитали, что среднестатистический житель страны может накопить за 60 месяцев 1,4 млн рублей.

Эксперты рассказали, на какой новый автомобиль в России можно накопить за 5 лет, и на первое место они поставили LADA Vesta. Данная модель предлагается в стране минимум за 599 900 рублей. Автомобиль в начальной комплектации предлагается с мотором 1.6 на 106 л.с. и 5-МКПП.

Второе место занимает Volkswagen Golf. На этой позиции он оказался не случайно – автомобиль хорош оптимальным соотношением цены и качества, а также солидным функционалом уже в «базе». Машина оснащается агрегатом 1.4 на 125 л.с. в связке с 5-АКПП. Цена авто - от 1 429 900 рублей.

В первую тройку попал KIA Ceed SW. Практичная машина с выверенным дизайном, напоминающим BMW, обойдется минимум в 1,11 млн рублей. В минимальной сборке универсал продается с мотором 1.6 на 128 л.с. в связке с 6-МКПП.

Четвертое место занимает Ford Kuga. Американский бренд уходит с российского рынка, а потому складские запасы его дилеров в России продаются по привлекательным ценам. «Куга» сейчас стоит в РФ от 1,3 млн рублей, но полноприводная версия кроссовера стоит от 1,57 млн рублей.

Замыкает пятерку Toyota Corolla. Новое поколение машины понравится тем, кто любит спокойную езду. Модель подойдет в роли семейного авто, и может похвастаться высокими балами на краш-тестах. Стоимость авто составляет в России от 1,17 млн рублей.