Обзорщик о новом Kia Seltos: Выглядят дороже, чем стоит

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Вопреки всеобщему мнению, новый «Селтос» сильно отличается от Hyundai Creta как минимум по размерам, технике, позиционированию и даже идеологии.

Один из авторов канала «Авто.ру» отправившись с страну разработчика поделился обзором Kia Seltos и попытался выяснить, каков он, новый «кореец». Хоть автомобиль и является бюджетным, но детали кузова выглядят довольно органично и привлекательно. Топовая версия оснащена двухъярусной светодиодной оптикой, которая выглядит богато.

Багажник отмечается неплохой вместимостью и имеет объем 490 литров. На задних пассажирских сидениях довольно просторно. Из удобств имеются подлокотник, управление двухступенчатым обогревом дивана, стеклоподъемники и регулировка спинки кресел по углу наклона.

На передней панели Kia Seltos установлен 10,2-дюймовый мультимедийный экран последнего поколения. Из встроенных функций автомобиля можно выделить обогрев и вентиляцию передних сидений, дополнительный проекционный экран над приборной панелью, аудиосистему и климат-контроль. Обзорщик акцентирует внимание на интерьере, который визуально выглядит красиво и привлекательно, но все же выполнен из бюджетных материалов.

Россиянам стоит рассчитывать на серию 1,6- и 2,0-литровых моторов мощностью 123 и 150 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия будет представлять собой 6-ступенчатый «автомат» либо «механику». «Стартует машина очень плавно и после небольшой задержки начинается «убедительный» набор скорости», - объясняет блогер. Разгон до 100 км/ч автомобиль осуществляет за 8,1 секунды, что для бюджетного кроссовера очень неплохо.

Таким образом Kia Seltos является еще одним новым представителем бюджетного поколения на ряду с Renault Arkana и Hyundai Creta. Автомобили выглядят дороже чем они стоят. «Разработчики делают ставку на дизайн и предлагают то оснащение, которое раньше в этом классе нельзя было вообразить», - подводит итог обзорщик.