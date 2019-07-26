Владелец о плюсах и минусах «Нивы»: «Для тех, кто хочет недорого месить грязь»

Вчера, 22:00

Легендарный отечественный внедорожник постоянно становится предметом споров. Стоит ли жертвовать комфортом ради цены и проходимости или лучше взять что-то подороже – на этот вопрос решил ответить блогер.

ВАЗ-2121 1991 года принадлежит YouTube-автоблогеру с канала «Koka Patsansky». Он рассказал о плюсах и минусах автомобиля от лица владельца. Машина оснащена полным приводом, пониженной передачей, блокировкой нижнего дифференциала, под капотом 1,6-литровый мотор на 80 лошадиных сил, который работает в паре с «механикой».

«Что по комплектации? Ни-че-го. В 1991 году люди, наверное, и слова такого не знали», – описывает салон автовладелец. Единственное, чем оснащен салон, это китайская магнитола, которая, тем не менее, «неплохо играет». Кресла мягкие, но на этом их плюсы заканчиваются. Руль очень тугой, нет гидроусилителя. В общем, внутри ВАЗ-2121 выглядит так же, как и снаружи – «дешево и сердито».

По городу ехать на «Ниве» совершенно неприятно. Динамика никакая, тормоза плохие, внутри салона всё шумит и вибрирует. Никаких приятных впечатлений от городской езды, заявляет блогер. Зато ни плохой асфальт, ни бордюры, ни ямы на дороге не могут остановить автомобиль. И это первый его плюс, который перекрывает все минусы.

Машина очень проходима, на бездорожье ее просто не остановить. А второй крупный и последний плюс – цена. «Нива» обошлась автору всего в 100 тысяч рублей. Ремонтировать ее дешево, детали вообще ничего не стоят. «Этот автомобиль для тех, кто хочет недорого месить грязь», – заканчивает обзор владелец.