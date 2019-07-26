Таксист о новом KIA Rio: «По городу самое то»

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KIA Rio – автомобиль, который поможет заработать. Но есть нюансы.

Когда нужно выбрать, какой новый автомобиль купить для работы в такси, стоит обратить внимание на новый KIA Rio 2019 года. Так считает таксист Яндекс.Такси и блогер YouTube-канала «MotoSovok-TV», который использует «Рио» текущего модельного года, купленную специально под работу в такси.

Выбор в пользу данного бюджетного «корейца» автомобилист аргументировал тем, что по соотношению цены, внешнего вида (что немаловажно для современного такси), качества и комфортабельности новые «Рио» - одни из лучших претендентов. К тому же, по отзывам машина «спокойно» ходит до 150 тысяч км без особых нареканий и требует лишь регулярного ТО. По словам блогера, активно эксплуатирующего KIA Rio в такси в эконом-классе уже 4 месяца, его устраивает все: «по городу самое то», отмечает водитель, добавляя, что авто едет «бодро» и уверенно, но в условиях легкого бездорожья или плохого покрытия уже «ведет себя» хуже.

Работающий в такси «Киа Рио» имеет 6-ступенчатую МКПП. При этом, по ощущениям таксиста, когда авто уже «идет» на 6 передаче, оно «просит» и 7-ю, так как обороты двигателя остаются повышенными.

Новый KIA Rio стоит 760 тысяч рублей, но для запуска его в работу в такси потребуются еще вложения. Так, например, таксист заметил, что машину все равно сразу же стоит оснастить ГБО, так как езда на бензине (минимум 250-300 км в день) фактически не принесет дохода. Также стоит сразу же защитить пороги и внутреннюю отделку возле порогов силиконовыми накладками, чтобы предупредить скорое образование потертостей и царапин. Страховка для такси стоит 20 тысяч рублей, лицензия 700 рублей. Также перед каждой сменой необходимо оформлять путевки, что также не бесплатно, однако так можно повысить количество заказов и избежать штрафов со стороны ГИБДД.

Заказов будет гораздо больше, если кузов машины брендирован. С одной стороны, это повысит выгоду от работы, с другой – потом придется бороться с последствиями брендинга на лакокрасочном покрытии.

В целом же, приобретать новую KIA Rio под такси можно – авто себя окупит.