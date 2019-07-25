Сегодня, 07:05

Мировая премьера запланирована на осень 2019 года, сообщает пресс-центр компании. Однако на отечественном рынке кроссовер можно будет приобрести только спустя год.

Новый KIA Seltos появится в России в 2020 году и будет собираться, предположительно, на заводе «Автотор» в Калининграде. Машина должна стать главным конкурентом Hyundai Creta как на мировом, так и на российском рынках.

Кроссовер создан на модульной платформе K2. В длину кроссовер будет составлять 4370 мм, в высоту – 1615 мм, а размер колесной базы – 2630 мм. К особенностям модели причисляют уникальную радиаторную решетку «улыбка тигра», высокотехнологичные фары и 3D-индикаторы указатели поворота.

Салон KIA Seltos будет оснащен 10,25-дюймовым тачскрином для контроля мультимедиа, многофункциональным рулем, умной системой подвески и аудиосистемой Bose. «Мультимедийка» будет поддерживать Apple CarPlay и Android Auto.

Также машина будет иметь улучшенные системы парковки и экстренного торможения, функции помощи при подъеме, удержания на дороге и мониторинга «слепых» зон. Во время езды водителю будут предложены три режима на выбор: «обычный», «экономичный» и «спортивный».

Под капотом у KIA Seltos окажутся несколько двигателей на выбор. Бензиновый 1,6-литровый турбодвигатель на 177 «лошадей», четырехцилиндровый «атмосферник» на 2 литра и 149 лошадиных сил, а также кроссовер можно будет оснастить дизельным движком объемом 1,6 литра и мощностью 134 «лошадки». В пару к ним будут предложены 6-скоростной «автомат» и 7-диапазонный «робот».

Цена будущей новинки от KIA пока не называется, но специалисты предполагают, что она будет соответствовать сегменту.